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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يطيح بالجنرال الاحمر ووزير الدفاع من منصبهما بعد فضيحة مدوية كشفها هذا القائد العسكري الشجاع..لن تصدق ماهي الفضيحة المدوية ( صورة )

2020/04/26 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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