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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. ”قناة الجزيرة“ تقطع جميع برامجها وتبث خبر عاجل ابكى ابناء اليمن بالداخل والخارج.. ( شاهدوا تفاصيل حصرية )

قال مراسل قناة "الجزيرة" في اليمن سمير النمري، أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في مطار الرياض ولم تسمح له بالمغادرة.

وذكر النمري، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر" : منع طائرة تقل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وعدد من الوزراء من الإقلاع من مطار الرياض بعد إعلان توجههم الى عدن صباح اليوم، الوزراء تركوا في إحدى قاعات المطار منذ التاسعة صباحا وحتى الان ولم يسمح لهم بصعودها.

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وكشفت مصادر خاصة ان السعودية منعت عودة رئيس الوزراء واعضاء حكومته الى العاصمة عدن عقب تصاعد ورفض شعبي لعودة معين جراء فساده واهماله للخدمات العامة طيلة الفترة الماضية والتي كان ابرزها رصد الحكومة ميزانية لتنفيذ مشاريع تصريف المياه قبل شهرين ولم تقوم باي عمل ونبهت مليار ريال، مما ساعد على تراكم المخلفات في مجاري وتصاريف المياه وانسدادها من اخر سيول اجتاحت عدن قبل شهرين وتسببت الامطار والسيول التي اجتاحت عدن قبل يومين بخسائر بشرية ومادية هائلة .

وحسب المصادر ان السعودية تدخلت بإيقاف معين من العودة الى عدن خشية من توتر الاوضاع امنيا في العاصمة المؤقتة اكثر مما هو عليه اليوم.

وكانت مصادر قد قالت ان حكومة معين واعضاء من حكومته في طريقهم اليوم الخميس الى عدن عقب كارثة السيول التي اجتاحت عدن قبل امس الاول.