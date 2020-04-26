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عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. إعدام زعيم كوريا الشمالية رمياً بالرصاص ومفاجأة مدوية بشأن هوية الجاني.. والصين تتدخل رسمياً.. التفاصيل



واصلت الشائعات والروايات المختلفة حول وفاة كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية، الانتشار وسط تكتيم إعلامي من السلطات. وكانت أغرب الروايات التي ظهرت مؤخراً هي أنه ضُرب بالرصاص على يد شقيقته؛ حيث عاقبته بنفس الطريقة التي اتبعها مع مصابي كورونا في البلاد بإطلاق النار عليهم وتعتبر هذه الرواية الأبعد عن الحقيقة حاليا لعدم ورودها في أي من التقارير الصحفية المتداولة حتى الآن، فضلا عن إرسال الصين لفريق طبي إلى هناك، ما يوحي بأن الأزمة مرضية وليست قتل متعمد إعدام زعيم كوريا الشمالية رمياً بالرصاص وفي وقت سابق، أشارت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، السبت، إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد “مات”، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب. صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين. وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بالقوية إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي في منشور حق تفاعلا واسعا حسب موقع “إنترناشيونال بزنس تايم”. وتداول مغردون على تويتر منشور المديرة الصينية على موقع ويبو. وتحدثت صحيفة “نيويورك بوست” أيضا عن تقارير غير مؤكدة منقولة عن مسؤول صيني في الحزب الحاكم بأن كيم مات بسبب عملية قلب فاشلة سببها ارتجاف يد الجراح بشكل كبير. وكشفت رويترز أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقا من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية. وكانت مجلة “شوكان جينداي” اليابانية قالت إن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، وفق ما نقلت عنها شبكة فوكس نيوز الأميركية. إعدام زعيم كوريا الشمالية رمياً بالرصاص ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب. وقالت المجلة إن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في “حالة إنباتية”.

