شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعودية تعلن رفع حظر التجوال في كافة انحاء المملكة ابتداء من الساعة 9 صباح اليوم بإستنثاء هذه الاماكن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السعودية قبل قليل رفع حظر التجول الجزئي في السعودية الذي سيتم تطبيقه ابتداء من اليوم من الساعة ? صباحاً الى الساعة ? مساء يشمل كافة مدن ومناطق المملكة ولكنه يستثني الأحياء التي أعلن عن عزلها داخل المدن.

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