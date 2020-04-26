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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة البايس" تكشف عن فضيحة مدوية للصين وكيف يخدعون سكان العالم !

جديد اب برس Advertisements ​ صحيفة “البايس” الإسبانية أن إسبانيا أعادت شحنة من اختبارات فيروس كورونا المستجد إلى الصين للمرة الثانية؛ وذلك بسبب وجود عيوب فيه. وذكرت الصحيفة أن الصين أرسلت الشحنة في وقت سابق؛ لتعويض شحنة أخرى من 58 ألف اختبار أرجعتها إسبانيا بسبب عدم دقتها في التشخيص. فيما أوضحت السلطات الصحية في مدريد أن الأجهزة من شركة “شنتشن بيويزي” الصينية تُعد غير دقيقة إطلاقًا، ولا يمكن استخدامها لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا. ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المبلغ من “بيوإيزي” عن كامل الصفقة التي بلغت 640 ألف اختبار . تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الإسبانية اضطرت إلى إعادة 58 ألف اختبار من بين إجمالي 640 ألف اختبار أرسلتها الشركة

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