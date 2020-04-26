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عدن - ياسمين التهامي - الجنوب يعلن الانفصال ودولة خليجية تدعم القرار !

جديد اب برس Advertisements ​ الدكتور فايز النشوان رئيس مركز الرؤيـة للإستشارات السياسية والإستراتيجية في دولة الكويت، أن بيان المجلس “الإنقلابي” الصادر الليلة كُتب في الضاحية الجنوبية فالصياغة واحدة والأسلوب ذاته وحتى الموقع عليه لديه ارتباطاته المعلومة مع حزب الله والحرس الثوري . وتابع النشوان في تغريدة له على تويتر : “هذا البيان لا يستهدف الشرعية كما هو ظاهر بل يطعن في السعودية التي حاولت ما بوسعها لإستيعاب هؤلاء الدمى دون جدوى”

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