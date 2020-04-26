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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الجزيرة تزف اسعد خبر لعيدروس الزبيدي..لواء عسكري بالكامل يقصم ظهر الرئيس هادي ويعلن تأييده المطلق للانفصال ويهدد القوات السعودية بدفنهم احياء اذا تدخلت

2020/04/26 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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