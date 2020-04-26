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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يرقصون فرحا بعد هذا الحدث الصاعق الذي اربك حسابات الحوثي وجعله يدرك ان اقتحام مارب من سابع المستحيلات..(صورة )

2020/04/26 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يرقصون فرحا بعد هذا الحدث الصاعق الذي اربك حسابات الحوثي وجعله يدرك ان اقتحام مارب من سابع المستحيلات..(صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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