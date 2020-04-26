سفير اليمن بالقاهرة مهنئا المصريين بتحرير سيناء: ملحمة بطولية يفخر بها كل عربى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

أعرب السفير اليمنى بالقاهرة، الدكتور محمد مارم، عن تهانيه للمصريين قيادة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم والذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، وفق بيان صحفى. وقال السفير مارم، إن عملية تحرير سيناء تُعتبر أعظم ملحمة بطولية استثنائية لا يقاس عليها ويفخر بها ويعتز كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج، كما أنها علامة مضيئة في فكر وتاريخ القوات المسلحة المصرية ومسيرة انتصاراته العظيمة التي سجلها بأحرف من نور عبر مختلف العصور والعهود دفاعا عن الارض والعرض وعن المصالح الاستراتيجية العليا للامة العربية والأمن القومي العربي . وأضاف مارم، أن التاريخ يسجل لجيش مصر العروبة شرف الدفاع عن مقدساتها وحرية وسلامة أراضيها انطلاقا من روح أكتوبر المجيدة ورجالها العظام المغاوير الذين كان لهم بعد الله فضل تحقيق هذا النصر العظيم ورفع راية مصر عالية على أرض سيناء تخفق بالعزة والكرامة الوطنية. وأشاد مارم بالعلاقات الثنائية اليمنية المصرية المتميزة ومواقف مصر المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، معبرا عن التقدير وعميق العرفان لما يحظى به المواطنون اليمنيون في مصر من عناية كريمة على المستوى الرسمي والشعبي خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا سائلا الله أن يحفظ اليمن ومصر من كل سوء ومكروه ومتمنيا للروابط الأخوية مع مصر المزيد من التقدم والازدهار. وبهذه المناسبة نشر لرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سلسلة تغريدات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى قال فيها إنه فى مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطنى، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء. وتابع الرئيس :"تحیة خالدة فى ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصرى، وكل من شارك فى صناعة ھذه الملحمة التاریخیة". وأضاف الرئيس:"عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.. كل عام وأنتم بخير"

