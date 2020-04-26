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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي ذهب مع اسرتة لطلب يد الفتاة " فكان الطلب الصادر من الفتاة للعريس واهلة صادم اجبر كل افراد العائلة على البكاء وذرف الدموع. تفاصيل !

سعودي يطلب يد فتاة..والعروسة تباغتهم وتضع شرط اجبر كل افراد العائلة على البكاء وذرف الدموع..لن تصدق ما هو الشرط الذي وضعته العروسة وجعل الجميع يبكي

تساقطت دموع عائلة شاب سعودي من شدة الفرحة بعد ان اشترطت العروسة شرط اثلج صدر كل افراد عائلة الشاب ولم يتوقعه اي احد . جديد اب برس Advertisements ​ فقد جرت العادة ان تضع النساء شروط غريبة لإتمام الزواج أو ما يسمى بـ"عقد النكاح"، وهذا ما حدث مؤخراً في مدينة الطائف.

فقد أصرت إحدى الفتيات في هذه المدينة إضافة شرط غريب وهو أن يُسمح لها بحفظ القرآن الكريم كاملاً. وقال المأذون عبد العزيز الكناني، أن العروس كانت قد حفظت عدة أجزاء من القرآن الكريم، لذا أقدمت على اشتراط هذا الأمر دون ممانعة.

وقبل الزوج بهذا الشرط فوراً، كما ورحبت الأسرة بهذه الزوجة واعتبروا أن طلبها ما هو إلا انعكاس عن أخلاق عظيمة، ليتفاجأوا بعد الزواج بإكمالها الحفظ فعلا.

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