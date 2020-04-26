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عدن - ياسمين التهامي - ليس فيروس كورونا" عاجل"اسباب صااادمة ادى الى قطع الطريق لمحافظة اب اليمنية !

ادت انزلاقات صخرية إلى قطع الطريق امام المركبات في خط العدين - إب بشكل كامل منذ يوم أمس.

وقال مواطنون لـ " اب برس" انه لا وجود لأي جهة مسؤولة حتى اللحظة لتقوم بفتح الطريق رغم مناشداتهم المتكررة . جديد اب برس Advertisements ​ وفي السياق قال مصدر في مكتب الاشغال العامة بمحافظة إب لـ " أحداث نت " بأن فتح الطريق من اختصاص المؤسسة العامة للطرقات وليس من اختصاصه. وامام التهرب من المسؤولية من قبل الجهات المعنية تتضاعف معاناة المسافرين العالقين في طريق العدين.

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