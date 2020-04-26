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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن" بيان عاجل من التحالف حول اخر التطورات في اليمن نص البيان !

جديد اب برس Advertisements ​ الف: انتهاكات ميليشيا الحوثي لتمديد وقف إطلاق النار بلغت 129 اختراقا التحالف: الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة التحالف: نطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك التحالف: نحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي التحالف: مستمرون في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن تفاصيل اكثر لاحقا

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