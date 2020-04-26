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عدن - ياسمين التهامي - الكشف على مشروب سحري للعضو الذكري" تشربة على وجبة الفطور خلال شهر رمضان" ينقي جسمك من السموم ويوقف الضغط ويرفع الرغبة الجنسية !

زيت الزيتون هو الطعام السحري الذي ينقي الجسم من السموم ويوقف جلطات القلب ، كما انه يساهم في رفع الرغبة الجنسية ويقوي العضو الذكري في الانتصاب بشكل قوي. وقام علماء جامعة كاليفورنيا في إيرفين، بدراسة إحصائية، أظهرت نتائجها أن زيت السمك النقي يمكن أن يمنع حدوث أكثر من 70 ألف نوبة قلبية وجلطة دماغية وغيرها في الولايات المتحدة جديد اب برس Advertisements ​

واعتمد فريق البحث الذي ترأسه الدكتور ناتان وونغ، أستاذ ومدير برنامج الوقاية من أمراض القلب بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا، على بيانات من نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي أجرته مراكزمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تضمنت معايير الاختبارات السريرية متعددة الجنسيات التي أجراها علماء جامعة هارفارد تحت عنوان REDUCE-IT بحسب (روسيا اليوم).

قام علماء جامعة كاليفورنيا في إيرفين، بدراسة إحصائية، أظهرت نتائجها أن زيت السمك النقي يمكن أن يمنع حدوث أكثر من 70 ألف نوبة قلبية وجلطة دماغية وغيرها في الولايات المتحدة،

واعتمد فريق البحث الذي ترأسه الدكتور ناتان وونغ، أستاذ ومدير برنامج الوقاية من أمراض القلب بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا، على بيانات من نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي أجرته مراكزمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تضمنت معايير الاختبارات السريرية متعددة الجنسيات التي أجراها علماء جامعة هارفارد تحت عنوان REDUCE-IT بحسب (روسيا اليوم).

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