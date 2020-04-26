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عدن - ياسمين التهامي - قرار تغير في الحكومة الشرعية (الاسماء + المناصب)

صدرت أمس قرارات تعيينات جديدة ، في وزارة النفط والمعادن بالحكومة الشرعية.

وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير النفط والمعادن اوس عبدالله العود، تكليف المهندس خالد احمد مبارك باحميش للقيام باعمال رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط، وتكليف المهندس أحمد عبدالله يماني للقيام باعمال رئيس مجلس ادارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية . جديد اب برس Advertisements ​

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