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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن" الجيش يسيطر على مديرية نهم ومديرية ارحب واهم منفذ للعاصمة صنعاء تفاصيل حصرية ! خريطة !

قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تقترب من السيطرة على مديرية نهم وطرق باب مديرية أرحب التي تعد أهم منفذ رئيسي للعاصمة صنعاء .

واضافت المصادر إن قوات الجيش حققت اليوم تقدما غير مسبوقا في جبهات نهم وصرواح ومجزر بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

ففي نهم تقدم الجيش الوطني حتى وصل مناطق ال جحدر في قرود وهي تعتبر ميسرة فرضة نهم بالتزامن مع تقدم من اتجاه صلب ونجد العتق بنهم.

جديد اب برس

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ومن الميمنة تقدمت القوات المتمركزة في معسكر طارق التدريبي باتجاه مفرق الجوف وغنمت عدة أطقم ومدرعات وأسلحة متنوعة وكبدت الحوثي خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بتفجير جسر أسفل فرضة نهم لإعاقة تقدم الجيش الوطني الذي يزحف من عدة اتجاهات.

ووفقا للمصادر فقد أسر الجيش الوطني عدد من الحوثيين وقتل آخرين فيما لاذ البقية بالفرار.

أما في صرواح فقد تمكن الجيش بعد هجوم كبير من التقدم ميمنة الجبهة وسيطر على مواقع قريبة جدا من سوق صرواح.

وقالت المصادر أن القيادي الحوثي الحباري تم أسره اليوم مع عدد آخر من رفاقه وقتل وجرح آخرين.

وفي مديرية مجزر تقدم الجيش من الناحية الشرقية الشمالية لمديرية مجزر واتجه صوب مديرية الروض التابعة لمحافظة الجوف.

ويقترب الجيش كثيرا من عدة محاور لإسقاط مفرق الجوف والسيطرة عليه والعودة إلى فرضة نهم مجددا بعد أشهر من الانسحاب منها ليطرق بعد ذلك اول منفذ للعاصمة صنعاء وهو مديرية أرحب.