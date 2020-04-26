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القبض على سما المصري لــ اسباب اخلاقية

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عدن - ياسمين التهامي - أمر النائب العام المصري بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها. وجاء قرار النائب العام، بعدما تقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ ضدها يتهمها بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تثير الغرائز ، بحسب موقع روسيا اليوم .

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

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وقال بهجت في بلاغه الذي تضمن 48 مقطع فيديو تحتوي على أفعال فاضحة، إن الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط، بهدف تحقيق المكاسب المالية والشهرة من المشاهدات التي يحققها الجمهور، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق ضد سما المصري وتقديمها للمحاكمة استنادا لحافظة المستندات المؤيدة إبلاغه. ويأتي هذا البلاغ بعد ساعات من قرار النائب العام حبس المتهمة حنين حسام عبد القادر صاحبة فيديو “افتحي الكاميرا” والمشهورة بـ”هرم مصر الرابع” على ذمة التحقيق.

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