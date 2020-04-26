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صيد ثمين بيد ابطال الجيش الوطني في الجوف !

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، اليوم السبت،  أن الجيش الوطني بسط نفوذه وسيطرتة الكاملة على مفرق الجوف 

وأكد المصدر بأن الجيش الوطنى وأبطال المقاومة الشعبية في الجوف تمكنوا من أسر ركن توجية وبشرية المنطقة التابع للحوثيين بالاضافة إلى مصرع نصر الشامي وهو من القيادات البارزه الحوثية 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف المصدر كما تم مصرع العميد حسين المرح مع عدد من المقاتلين المرافقين لة 

 

وأشار المصدر إلى أن كاميرات قناة المسيرة بحوزه الجيش الوطني كما تم إغتنام العتاد والاطقم العسكرية والعديد من الاسلحة الشخصية ومعدلات والعشرات من الصفائح من جميع أنواع الذخائر

 

وكانت قناة المسرة اليوم تجاهلت مفرق الجوف ولم تتطرق إليه وحاولت ان تغطي اخبارها بانتصارات وهميه على معسكر اللبنات الذي تمركز الجيش فيه بعد اعلان الهدنه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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