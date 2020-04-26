شكرا لقرائتكم خبر عن صيد ثمين بيد ابطال الجيش الوطني في الجوف ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، اليوم السبت، أن الجيش الوطني بسط نفوذه وسيطرتة الكاملة على مفرق الجوف

وأكد المصدر بأن الجيش الوطنى وأبطال المقاومة الشعبية في الجوف تمكنوا من أسر ركن توجية وبشرية المنطقة التابع للحوثيين بالاضافة إلى مصرع نصر الشامي وهو من القيادات البارزه الحوثية

جديد اب برس

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وأضاف المصدر كما تم مصرع العميد حسين المرح مع عدد من المقاتلين المرافقين لة

وأشار المصدر إلى أن كاميرات قناة المسيرة بحوزه الجيش الوطني كما تم إغتنام العتاد والاطقم العسكرية والعديد من الاسلحة الشخصية ومعدلات والعشرات من الصفائح من جميع أنواع الذخائر

وكانت قناة المسرة اليوم تجاهلت مفرق الجوف ولم تتطرق إليه وحاولت ان تغطي اخبارها بانتصارات وهميه على معسكر اللبنات الذي تمركز الجيش فيه بعد اعلان الهدنه.