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عدن - ياسمين التهامي - نجل صالح يباغت الجميع بعد مغادرتة الامارات ويستقر الان هو واسرتة في الدوحة بكشف اسرار صادمة عن ابن زايد !

قالت مصادر اعلامية مقربة من عائلة عفاش ان نجل علي عبد الله صالح الاكبر غادر الامارات واستقر في العاصمة القطرية الدوحة. وذكرت تلك المصادر ان الدوحة رحبت بنجل صالح وسوف يعيش فيها معزز مكرم هو وعائلته ولن يسمع اهانات مثل التي كان ضاحي خلفان ينشرها كل يوم ويهين فيها نجل صالح ويعيرهم بكل لقمة ياكلونها. وكانت مصادر سياسية وإعلامية، قد كشفت عن توجيهات إماراتية، لنجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، لمغادرة أراضيها. وحسب المصادر، طبقا لما نقله المشهد اليمني فإن الإمارات طلبت من أحمد علي مغادرة أراضيها في غضون اسبوع واحد، كما تسعى أبوظبي لإيقاف الدعم العسكري المخصص للعميد طارق صالح، الذي يقود المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة. جديد اب برس Advertisements ​

وبالتزامن مع هذه التسريبات الإعلامية، طالب نشطاء إماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة بلادهم بطرد السفير احمد علي عبد الله صالح من الامارات وتوقف دعمها العسكري لابن عمه العميد طارق عفاش الذي يتولى القيادة في الساحل الغربي . وحسب المصادر فإن التغير المفاجئ في سياسة أبو ظبي تجاه حزب المؤتمر وعائلة صالح كان سببه اعتراض ورفض السفير أحمد علي عبدالله قرارا إماراتيا بتحريك ألوية من قوات حراس الجمهورية إلى العاصمة المؤقتة عدن للقتال في صفوف المجلس الانتقالي الموالية للإمارات ضد القوات الحكومية وهو الأمر الذي أغضب محمد بن زايد ودفع بمسؤولين مقربين له لمهاجمة أحمد علي وابن عمه طارق صالح . في الوقت الذي علقت فيه مصادر اعلامية محايدة ان هذا الامر لا يمكن حدوثه اذ ان الامارات تدرك تماما ان نجل صالح ليس له اية صلاحيات ، بالاضافة الى ذلك فإن الحرس الجمهوري لم يعد له اي وجود.

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