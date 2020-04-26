شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:الخصوم السياسيين لـ’’الرئيس عبدربه منصور هادي ‘‘يؤكدون:الرئيس في حالة’’موت سريري‘‘..وهذه الشخصية المؤتمرية من سيخلفه بالحكم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/25 الساعة 11:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
روجت مواقع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين خبراً مفاده أن صحة الرئيس عبدربه منصور هادي تدهور بشكل حاد جداً منذ خلال أسبوعين تقريباً وفقاً لما نقلته تلك المواقع.
وزعمت تلك المواقع نقلاً عن مسئول في الشرعية أن هادي الذي يعاني من مشكلة صحية في القلب، دخل قبل أسبوعين في موت سريري، وأن من يقوم بمهامه هو مدير مكتبه، إلى جانب عدد من المستشارين، مشيرة إلى أن هادي لم يتمكن من السفر إلى أمريكا لإجراء الفحوصات الطبية جراء انتشار جائحة كورونا.
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وروجت تلك المواقع إلى أن هناك مباحثات واسعة بين الأطراف المختلف للبحث عن بديل هادي، معتبرة أن مسألة من سيخلف هادي تبقى مصدراً للتكهنات الشديدة وأن الأسماء التي تطرح تشهد مدا وجزرا ومنها علي محسن الأحمر أو رئيس البرلمان سلطان البركاني.
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