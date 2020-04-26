’’من اجل من قطمة رز‘‘:شاهد..كيف تنتهك وتذل كرامة وشموخ الأنسان اليمني نهارا جهارا في الساحل الغربي من قبل شيطان العرب’’بن زايد‘‘ودولتة الإمارات

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/26 الساعة 12:02 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

يحتشد أكثر من 7 من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، ومعهم أحد المصورين في الفريق ، لتقديم سلة غذائية مكونة من قطمة رز وعلبة تمر، لعدد من المواطنين في الساحل الغربي.

وقال سكان محليون انهم شعروا بالإهانة أثناء تجميع الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، مواطنين في طوابير بمدينتي المخا والخوخة ، للانتظار لتسليمهم كرتون يحتوي على قطمة رز وعلبة تمر. Advertisements وأضافوا لمراسل " أحداث نت " : " أكثر من ثلاث ساعات والنساء والأطفال والشيوخ في طوابير ينتظرون من فريق الهلال الأحمر الإماراتي تسليمهم كرتون صغير إلا أن ذلك لم يكفي حيث يجبرونهم بعد الثلاث الساعات على الوقوف أمام 7 من أعضاء فريق الهلال وثامنهم المصور ، ليتحدثوا صوت وصورة، "عن كرم أولاد زايد ويشكرونهم على مد يد العون والمساعدة لهم".ودعا السكان المحليون ، الحكومة الشرعية، إلى وضع حد لانتهاك كرامة المواطنين في الساحل الغربي، واذلالهم من قبل الإمارات . مطالبين في ذات الوقت بدعم أهالي الساحل الغربي، في زراعة الأرض وفي أعمال الصيد ليحافظوا على كرامتهم وكرامة اليمنيين التي تنتهك في وضح النهار ..



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