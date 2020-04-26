شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يفجر مفاجأة صادمة..بتهمة بيع أسلحة والتآمر والتخابر مع الحوثيين:’’بن عزيز‘‘يعتقل قادة عسكريين كبار في الجيش ’’اسماء وتفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/25 الساعة 11:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية ان اللواء صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان وجه باعتقال قيادات عسكرية رفيع في الشرعية .

وقالت المصادر ان بن عزيز قام بسجن وتوقيف العميد عبدالوهاب أسعد قائد اللواء 81 مشاة , بتهمة بيع أسلحة اللواء , والتآمر بتسليم مواقع واحالته الى الاستخبارات للتحقيق والسجن ورفع التحقيقات بصورة عاجلة .وأضافت المصادر ان صغير بن عزيز قام بسجن العميد صالح العوسجي اركان حرب اللواء 314 مدرع واحاله الى التحقيق وسجنه بالاستخبارات العسكرية بتهمة التخابر مع الحوثيين وبيع الاسلحة .



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