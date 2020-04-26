شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. دقت ساعة الصفر وسلاح فتاك ومدرعات حديثة تقتحم قبل قليل العاصمة عدن وتقلب الامور راسا على عقب ومصير الانتقالي في كف عفريت "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. دقت ساعة الصفر وسلاح فتاك ومدرعات حديثة تقتحم قبل قليل العاصمة عدن وتقلب الامور راسا على عقب ومصير الانتقالي في كف عفريت "صور"

تشهد العاصمة المؤقتة عدن، في هذه اللحظات انتشارا عسكريا كثيفا فور اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب. وشوهدت أطقم عسكرية ومدرعات تنتشر في مداخل المدن والتقاطعات الهامة في مدينة عدن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل..اقوى رجل في الجنوب يصعق المجلس الانتقالي ويفسد فرحته باعلان الانفصال ويقوم بهذه الحركة المرعبة التي اربكت كل القوات التابعة للانتقالي هل تذكرون توجيهات وزير الداخلية السعودي بقطع لسان الشيخ عائض القرني..شاهد الشيخ عائض يخرج عن صمته ويكشف بالفيديو حقيقة ما تعرض له ( فيديو مؤثر ) عاجل.. دقت ساعة الصفر وسلاح فتاك ومدرعات حديثة تقتحم قبل قليل العاصمة عدن وتقلب الامور راسا على عقب ومصير الانتقالي في كف عفريت "صور" وردنا الان..روسيا تعلن قبل قليل خبر صاعق جعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يبكون من شدة القهر، والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابو علي الحاكم الفنانة نانسي عجرم تنقذ نفسها وبناتها وتضع حبل المشنقة حول رقبة زوجها الدكتور فادي هاشم وتقدم للقضاء اللبناني دليل قاطع ان زوجها هو قاتل الشاب السوري ( فيديو ) ضجة كبرى في كل المدن السعودية بعد الكشف عن كيفية مقتل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان ..لن تصدق من اختاره لحراسة ملوك السعودية ( فيديو صادم ) من هم الاذكى اليمنيين ام السعوديين ام الاماراتيين..لن تصدق موقع الشعب اليمني بين الشعوب العربية حسب تصنيف عالمي لذكاء الشعوب( صورة تثلج صدر اليمنيين ) من هم الاذكى اليمنيين ام السعوديين ام الاماراتيين..لن تصدق موقع الشعب اليمني بين الشعوب العربية حسب تصنيف عالمي لذكاء الشعوب( صورة تثلج صدر اليمنيين ) Advertisements وردنا الان ..السفارة اليمنية في الرياض تصدر قبل قيل بيان للمغتربين اليمنيين بشأن موعد تسليم المساعدات للاسر اليمنية المحتاجة عاجل وفي غاية الخطورة.. الشرعية تتلقى ضربة موجعة بإنشقاق كبار ضباط الشرعية ووصولهم إلى صنعاء (صورة ) بشرى سارة فقط المغتربين اليمنيين..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعفي المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين ويسمح لهم بالعمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة أمير دولة الكويت يباغت الجميع ويصدر توجيهات اميرية بمنح الجنسية الكوينية للمقيمين اليمنيين في الكويت او اي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ( فيديو مؤثر ) وصدر بيان هام صادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تضمن اولا: إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ. ثانياً : يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس. ثالثاً: دعوة جماهير شعبنا للالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب. رابعاً: تُشكل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة. خامساً: تكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلاً في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب. سادساً: دعوة محافظي محافظات الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب للاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا. سابعاً: دعوة الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. دقت ساعة الصفر وسلاح فتاك ومدرعات حديثة تقتحم قبل قليل العاصمة عدن وتقلب الامور راسا على عقب ومصير الانتقالي في كف عفريت "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.