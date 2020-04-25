شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قافلة إغاثة تصل عدن مقدمة من أبناء محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبلت محافظة عدن اليوم السبت قافلة إغاثية مقدمة من ابناء محافظة تعز لتخفيف الاضرار التي تعرضت لها المحافظة جراء سيول الامطار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وكان محافظ عدن احمد سالم ربيع في مقدمة المستقبلين للقافلة الإغاثية التي ترأسها وكيل محافظة تعز محمد الصنوي، حيث شملت القافلة الإغاثية 70 طن من المواد التموينية والاستهلاكية والايوائية.

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