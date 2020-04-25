شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرلمان يتلقى برقيات تهان من نظرائه في الدول العربية والإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تلقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقيات تهانٍ من نظرائه رؤساء مجالس النواب والشورى والأعيان في الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements حيث عبروا عن تمنياتهم لرئيس مجلس النواب موفور الصحة والعافية ومواصلة المضي قدمًا في بذل العطاء الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني. كما عبروا عن تمنياتهم للعلاقات البرلمانية بين مجلس النواب في اليمن ومجالسهم النيابية مزيدا من التعاون المشترك والتقدم والازدهار.

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