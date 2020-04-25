احتجاجات شعبية بمدينة الشحر ضد حكومة هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

خرج عشرات المواطنين في محافظة حضرموت الى الشوارع للاحتجاج على تردي الأوضاع في المحافظة التي تسيطر عليها القوات السعودية.

وذكرت مصادر محلية أن احتجاجات شعبية شهدتها مدينة الشحر بساحل حضرموت، مساء اليوم السبت، مشيرة الى قيام المحتجين بقطع عدد من الطرق واحراق الاطارات احتجاجا على استمرار تدهور خدمة الكهرباء والاوضاع الاقتصادية والامنية.

ويتهم المواطنين حكومة هادي بالفساد وتجاهل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنين في المدينة.

وتعيش مدن ساحل حضرموت تدهورا كبيرا في خدمات الكهرباء على الرغم من تأكيد المحافظ المعين من هادي، فرج البحسني ان إدارته المحلية قامت بتوفير كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم.