الصحة العالمية تكشف عن وضع كورونا في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
أكدت منظمة الصحة العالمية في اليمن أن الحالة المصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت باليمن في وضع مستقر، لافتة الى أنه تم تتبع الحالات التي كانت مخالطة لها.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني أنه تم تتبع ما لا يقل عن مائة وسبعين شخصا كانوا على تواصل مع الحالة المصابة بكورونا، وقد أجريت لها اختبارات إضافية، ولم يتطرق موساني الى نتائج تلك الاختبارات.
وبحسب موساني فأن الصحة العالمية لديها حالياً ثلاثةُ مختبرات في “المكلا، وصنعاء، وعدن” و يمكنها إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الأمم المتحدة أن مواجهة فيروس كورونا ستكون صعبة جدا في اليمن، بعد خمس سنوات من العدوان المستمر على البلاد وتوقف المرتبات.
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