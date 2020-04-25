ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 25 ابريل 2020 وهي كالتالي :

عدن.. الجزائية المتخصصة تعلن أسماء المتهمين بقضية الانقلاب على الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/475742/ مليشيا الحوثي تشييع 100 قتيل من عناصرها خلال أسبوع (أسماء) https://www.elyamnelaraby.com/475746/ أبين.. القوات المشتركة تسيطر على عدة مواقع في مكيراس https://www.elyamnelaraby.com/475748/ الكهرباء: عودة تدريجية للتيار إلى عدن elyamnelaraby.com/475774/ خارجية بريطانيا تُعلن موقفها من إعلان التحالف وقف النار باليمن لمدة شهر https://www.elyamnelaraby.com/475782/ شاهد.. وصول قافلة حضرموت الإغاثية لمتضرري السيول الأخيرة التي ضربت عدن مؤخراً Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/475784/ بالفيديو.. انفجار عبوة من مُخلفات الحوثي يتسبب باستشهاد وإصابة 10 مواطنين https://www.elyamnelaraby.com/475789/ قيادي بالانتقالي لــ”الخليج 365”: المجلس الانتقالي يمارس ضبط النفس وسياسة النفس الطويل(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/475790/ بن فريد: أجنحة داخل الشرعية تقف خلف مشاكل الكهرباء في عدن https://www.elyamnelaraby.com/475811/ مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إنسانية وغذائية في عدن والمهرة https://www.elyamnelaraby.com/475835/ عدن .. تظاهرات في المعلا والتواهي بسبب إنقطاعات الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/475839/ ماذا قال اللواء بن بريك في ذكرى إنتصار حضرموت على الإرهاب ؟ https://www.elyamnelaraby.com/475852/

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