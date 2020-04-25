الميليشيات ترفض الإلتزام بوقف إطلاق النار وتقصف الدريهمي والصالح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي ومدينة الصالح شرق الحديدة رغم إعلان التحالف العربي في 23 أبريل تمديد وقف إطلاق النار.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أفادت مصادر ميدانية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية أطلقت قذائف الهاون على مواقع القوات المشتركة في المديرية . Advertisements وأضافت المصادر ذاتها ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بسلاح 14,5 ومعدل البيكا. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية وتجديد انتهاكاتها للهدنة في شهر رمضان المبارك،في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

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