شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العاصمة صنعاء تنفرد بحدث لم تعُد تشهده أي عاصمة في العالم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انفردت العاصمة صنعاء بمشهد لم يعد موجودا في أي عاصمة في العالم بكله.
ففي حين أصدرت كل دول العالم أوامرها وتوجيهاتها بمنع صلاة الجمعة والجماعة في المساجد قبل شهر رمضان وأضافت على تلك التوجيهات في شهر رمضان منع صلاة التراويح، بما في ذلك كل المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، انفردت العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حتى اللحظة بإقامة الصلوات الخمس جماعة، في المساجد والجوامع التي يحتشد فيها الآلاف من المصلين لأداء الصلوات الخمس، وكذلك أداء صلاة التراويح، الأمر الذي لم يعد موجودا في اي بلد مسلم أو غير مسلم، بسبب انتشار وباء فيروس كوفيد 19. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وفي حين يدعو المؤذنون في جميع بلدان العالم للصلاة في البيوت والرحال .. وذلك دون الدعوة للصلاة في المسجد بالقول (صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم) ما تزال مآذن العاصمة صنعاء تصدح بالدعوة للصلاة في المساجد (بحي على الصلاة حي على الفلاح).
الجدير بالذكر أن أغلب دول العالم والتي يحيا فيها شهر رمضان بشكل خاص افتقدت لتلك المظاهر الروحانية، وما زالت العاصمة صنعاء محافظة على تلك المظاهر بشكل طبيعي.
ويعزوا ناشطون ذلك الأمر إلى رحمة الله باليمنيين عموما وبصنعاء خصوصا حيث لم ينتشر فيروس كورونا القاتل في البلاد على الرغم من انتشاره في كل دول العالم بلا استثناء.
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