شكرا لقرائتكم خبر عن ‌‎عـــــاجل : الإذاعة الكورية تعلن رسمياً وفاة زعيم كوريا الشماليه ‎"كيم جونغ اون" وشقيقته تتسلم مقاليد الحكم في كوريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلاميه اليوم السبت أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون وافته المنية صباح الأربعاء الماضي اثر مضاعفات العملية الاخيرة التي اجراها في القلب وأشارت المصادر إلى أن شقيقته الزعيم الكوري كيم يو جونغ قد تسلمت رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة البلاد والإعلان قد يكون اليوم او غدا بحسب مصادر الإذاعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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