شركة النفط في صنعاء تعلن الأسعار الجديدة للبترول والديزل (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال ناطق شركة النفط اليمنية في صنعاء، أمين الشباطي، إن الشركة تقوم بالترتيب لبيع النفط بمستوى متوسط من التكاليف، وليست قادرة على خفض الأسعار بسبب احتجاز السفن من قبل التحالف.
وأضاف الشباطي في تصريح للمسيرة أن “آلية التحقق والتفتيش للأمم المتحدة تأخذ يومين وثلاثة أيام، وبعد ذلك تقوم بحرية العدوان باحتجاز السفن”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأوضح أن التصاريح التي تعطيها الأمم المتحدة لرسو السفن في ميناء الحديدة ليست ذات قيمة ولا يعير لها التحالف أي اعتبار.
وأعلنت شركة النفط خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس أن عدد الشحنات التي احتجزها التحالف أكثر من 127 شحنة نفطية خلال سنوات الحرب والحصار المفروض على اليمن، موضحة أن غرامات تأخير تلك الشحنات حوالى 60 مليون دولار.
وأكدت أنه ترتب على احتجاز السفن تكبيد الاقتصاد الوطني غرامات تأخير حوالي 60 مليون دولار كنتيجة مباشرة للحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.
وبينت شركة النفط اليمنية أنه كان بالإمكان تجنب الغرامات لولا استمرار الإجراءات التعسفية المتمثلة باحتجاز السفن النفطية عرض البحر من قبل التحالف السعودي.
ونوهت إلى أن دول التحالف ما تزال تحتجز 16 سفينة نفطية بلغ مدة احتجار أولاها أكثر من 42 يوما على الرغم من حصول جميع السفن على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.
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