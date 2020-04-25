شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..السفارة اليمنية في الرياض تصدر قبل قيل بيان هام للمغتربين اليمنيين بشأن موعد تسليم المساعدات للاسر اليمنية المحتاجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..السفارة اليمنية في الرياض تصدر قبل قيل بيان هام للمغتربين اليمنيين بشأن موعد تسليم المساعدات للاسر اليمنية المحتاجة



أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، أن فترة تسلم طلبات المساعدة من الجالية اليمنية في المملكة ستنتهي العاشرة من مساء غدٍ الأحد.

وأكدت السفارة، في بيان صحفي بأنه خلال الايام الماضية تسلمت الجاليات في مختلف مناطق المملكة طلبات لعدد من ابناء الجالية للمساعدة الإنسانية وسيتم حصرها وفرز الحالات التي يمكن للجاليات أن تجري التواصل بشأنها لتأمين سلال غدائية بحسب ماستحصل عليه من مساعدة متاحة ووفقا لظروف.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

من هم الاذكى اليمنيين ام السعوديين ام الاماراتيين..لن تصدق موقع الشعب اليمني بين الشعوب العربية حسب تصنيف عالمي لذكاء الشعوب( صورة تثلج صدر اليمنيين )

من هم الاذكى اليمنيين ام السعوديين ام الاماراتيين..لن تصدق موقع الشعب اليمني بين الشعوب العربية حسب تصنيف عالمي لذكاء الشعوب( صورة تثلج صدر اليمنيين )

Advertisements

وردنا الان ..السفارة اليمنية في الرياض تصدر قبل قيل بيان للمغتربين اليمنيين بشأن موعد تسليم المساعدات للاسر اليمنية المحتاجة

عاجل وفي غاية الخطورة.. الشرعية تتلقى ضربة موجعة بإنشقاق كبار ضباط الشرعية ووصولهم إلى صنعاء (صورة )

بشرى سارة فقط المغتربين اليمنيين..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعفي المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين ويسمح لهم بالعمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة

أمير دولة الكويت يباغت الجميع ويصدر توجيهات اميرية بمنح الجنسية الكوينية للمقيمين اليمنيين في الكويت او اي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ( فيديو مؤثر )

وتابع "اعتبارا من مساء يوم الاحد الساعة العاشرة سيتم التوقف من قبل الجاليات عن تسلم اي اتصالات لهذا الغرض.

وذكرت بأنها والقنصلية العامة بجدة لم تتلقيا اي دعم او مساعدة لهذا الغرض وأن دورهما لا يتعدى التنسيق والاشراف على الجالية التي تقوم بدورها ببذل جهودا كبيرة لمساعدة المحتاجين دون ان تتلقى اي دعم من اي جهة كانت.

ونوهت السفارة الى هناك من يقوم بنشر معلومات مغلوطة ومبالغة واستغلال الاحتياجات الانسانية المحدودة بين ابناء الجالية للبحث عن النجومية ولاغراض سياسية تستهدف الاساءة للحكومة اليمنية وللملكة العربية السعودية التي تقدم الرعاية الكاملة للجالية اليمنية في مختلف مناطق المملكة