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صنعاء - ياسمين الخيامي - من هم الاذكى اليمنيين ام السعوديين ام الاماراتيين..لن تصدق موقع الشعب اليمني بين الشعوب العربية حسب تصنيف عالمي لذكاء الشعوب( صورة تثلج صدر اليمنيين )

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