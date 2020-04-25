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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الشرعية تتلقى ضربة موجعة بإنشقاق كبار ضباط الشرعية ووصولهم إلى صنعاء (صورة )

أعلنت جماعة الحوثيين انشقاق ثلاثة ضباط من اللواء السادس حرس حدود التابع للقوات الحكومية وانضمامهم لمسلحي الجماعة.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر" رصدها "يمن برس" إنه التقى بثلاثة من الضباط المنشقين عن اللواء السادس حرس حدود عقب عودتهم بأسلحتهم إلى العاصمة صنعاء.

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وأوضح أن الضباط المنشقين"يونس حيدر الزايدي، وليد محمد سعيد وصقر عزيز الماربي.

ونشر البخيتي صورة للضباط الثلاثة برفقته أمام ضريح القيادي الحوثي صالح الصماد في ميدان السبعين بصنعاء.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن البخيتي عن انشقاق ثلاثة ضباط من اللواء نفسه والذي يتمركز في جبهة رازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وخلال الفترة الماضية أعلن الحوثيون انشقاق المئات من ضباط وجنود القوات الحكومية وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح وسط تشكيكات حول صحة تلك المزاعم.