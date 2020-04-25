عـــــــــاجل: الإعلان قبل قليل عن مقتل الذراع الايمن لـ عبد الملك الحوثي (الأسم + الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن قيادي حوثي كبير لقي مصرعه اليوم، بنيران القوات الحكومية شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية .

ذكرت المصادر أن القيادي الحوثي الكبير اللواء عبدالله الشامي المكنى (ابو الحسين) ومرافقيه لقوا مصرعهم، في مفرق الجوف.

وبعتبر المدعو الشامي هو القائد العام لجبهة الجوف لميلشيا الحوثي المتمردة.

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