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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إنسانية وغذائية في عدن والمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طنًا و 500 كيلو غرام، و 250 حقيبة ايوائية.
ونوه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء مقبل القطيبي، بالدعم الغير مستغرب من المركز، مؤكدًا أن هذه المساعدات ستخفف كثيرًا من معاناة المتضررين.
من جانبه ثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.
وعلى صعيد متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة, حيث جرى توزيع 373 سلة غذائية، تزن 27 طنًا و600 كيلو غرام، استفاد منها 300 أسرة.
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