شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تكشف لأول مرة معلومات خطيرة.. الحالة المصابة بكورونا في الشحر اختلط بها 170 شخص وهذه هي حالتهم الحقيقية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منظمة الصحة تكشف لأول مرة معلومات خطيرة.. الحالة المصابة بكورونا في الشحر اختلط بها 170 شخص وهذه هي حالتهم الحقيقية !

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن متابعتها لما يقارب 170 شخصاً كانوا على تواصل مع الحالة المُصابة بـ”كورونا” في الشحر.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن ألطاف موساني، أن المنظمة أجرت لهؤلاء الأشخاص تحاليل إضافية، وتعمل عن كثب لمواجهة الوباء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جديد اب برس

Advertisements

مشيرا إلى أن المنظمة أمدت 32 مستشفى في مختلف المحافظات بالمعدات اللازمة لمجابهة فيروس “كورونا”.

ولفت إلى أن هناك 333 فريقاً يتواجدون في كل منطقة من أجل العمل على الأرض، ومعالجة الشائعات التي تظهر كل يوم.