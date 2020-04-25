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عدن - ياسمين التهامي - الجيش يسسطر على اهم واكبر معسكر للحوثيين في صنعاء !
أعلن مسؤول عسكري بالجيش اليمني، أن الجيش سيطر اليوم الخميس، على معسكر استراتيجي إثر معارك مستمرة مع الحوثيين.
جديد اب برس
وقال المسؤول في تصريح للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مسلحي الحوثي واقتحمت "معسكر طارق" في جبهة نهم شرق صنعاء وتمكنت من السيطرة عليه.
وأضاف أن "قوات الجيش ما تزال تخوض معارك عنيفة في جبهة نهم حتى اللحظة.
ولم يتحدث المسؤول عن تفاصيل أخرى، ولم يعلق الحوثيين حول الأمر.
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