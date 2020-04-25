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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل" مصرع القيادي البارز الشامي مع عدد من مرافقية !

قالت مصادر محلية أن قيادي حوثي كبير لقي مصرعه اليوم، بنيران القوات الحكومية شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية . جديد اب برس Advertisements ذكرت المصادر أن القيادي الحوثي الكبير اللواء عبدالله الشامي المكنى (ابو الحسين) ومرافقيه لقوا مصرعهم، في مفرق الجوف.

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