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عدن - ياسمين التهامي - علي محسن الاحمر يقدم استقالتة والسبب صااادم وهادي يطلع بتصريح ناري تفاصيل !

صرح مصادر مقربة من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر انه قدم استقالته من منصبه بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها. واوضحت تلك المصادر ان نائب الرئيس يعتزم مغادرة الرياض والتوجه الى جمهورية المانيا لتلقي العلاج هناك . جديد اب برس Advertisements

ولفتت تلك المصادر الى ان الرئيس اقترح عليه ان يذهب للعلاج ثم يعود لأن الظرف لا يسمح بتقديم الاستقالة نظرا للاوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن.

وتوقعت المصادر ان يسمح رئيس الجمهورية بمغادرة نائبه للعلاج والعودة.

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