شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالآن:شاهد..قوات التحالف العربي لدعم’’الشرعية‘‘ تعلن ساعة الصفر..ألآف من الجنود مجهزين بأحدث عتاد عسكري تستعد لحسم المعركة و’’اجتياح صنعاء‘‘خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/25 الساعة 08:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اطلق عدد من قادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، ومحللون سياسيون ورجال دين خليجيون، وعلى رأسهم أحمد عسيري المتحدث السابق باسم قوات التحالف ،أطلقوا تصريحات تلفزيونية وصحيفة ، تؤكد على تحرير كافة المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، خلال ساعات ..

ماالذي يحدث في’’بلحاف‘‘شبوة؟:وفود عسكرية و’’طيران‘‘ التحالف الحربي يحلق بكثافة وبشكل غير مسبوق في سماء عدد من مديريات محافظة شبوة!

وقالوا بعد وقت قصير من انطلاق عاصفة الحزم (قبل أكثر من خمس سنوات) أن "مدينة اب محاصرة لتحريرها من مليشيا الحوثي" وان "محمد العرب ينقل مباشر من ميدان السبعين وتم تطويق صنعاء "

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وفي مقطع الفيديو المرفق الذي رصده " أحداث نت " قبل قليل، على صفحة الصحفي اليمني المعروف أنيس منصور، يظهر العسيري وهو يتحدث عن تواجد 100 الف جندي سعودي يستطيعوا تحرير صنعاء بساعات، وعلي البخيتي يقول ان الحوثيين في اضعف مرحلة وآخر يقول الحوثيين موجودين تحت الارض .

أما فهد الشليمي ومحمد عبدالمجيد قباطي والشيخ العريفي ومحللون سعوديون فيتحدثون عن ساعة الصفر حسب اعلام السعودية.

‏عاجل ‏محاصرة مدينة اب لتحريرها من مليشيا الحوثي ‏محمد العرب ينقل مباشر من ميدان السبعين وتم تطويق صنعاء ‏العسيري يتحدث عن تواجد???الف جندي سعودي يستطيعوا تحرير صنعاء بساعات وعلي البخيتي يقول ان الحوثيين في اضعف مرحلة وواحد يقول الحوثيين موجودين تحت الارض فهد الشليمي ومحمد عبدالمجيد قباطي والشيخ العريفي ومحللين سعوديين يتحدثون عن ساعة الصفر حسب اعلام السعودية استمع وشاهد بدون سب وتجريح

