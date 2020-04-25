طارق الاستراتيجي يقرب الشرعية من العاصمة اليمنية صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، سيطرته على معسكر استراتيجي شرق صنعاء إثر معارك مستمرة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران. وقال مصدر عسكري في تصريح نشرته وكالة "الاناضول"، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي يوم الخميس الماضي واقتحمت "معسكر طارق" في جبهة نهم شرق صنعاء وتمكنت من السيطرة عليه. Advertisements وأضاف أن قوات الجيش ما تزال تخوض معارك عنيفة في جبهة نهم استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتكمن أهمية "معسكر طارق" في كونه يطل على الطريق الرئيسي في مديرية نهم الجبلية الواقعة على بعد 50 كم شرقي صنعاء

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