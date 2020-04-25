شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المؤسسة الاقتصادية توزع مواد إيوائية وغذائية لـ1000 أسرة متضررة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ضمن إغاثة كارثة سيول الأمطار في عدن، دشنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدن، اليوم، توزيع مواد غذائية وايوائية لعدد ١٠٠٠ أسرة متضررة من السيول التي شهدتها مديريات المحافظة.

Advertisements وأوضح نائب مدير عام المؤسسة العميد عبدالكريم صالح، ان عملية التوزيع تأتي لإغاثة الاسر المتضررة من كارثة سيول الامطار بمحافظة عدن. مبيناً بان التوزيع يشمل مديريات خورمكسر والتواهي وكريتر والمعلا. وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتكليف اللجنة المتخصصة بالكوارث التابعة لها بحصر شامل للاسر المتضررة لتوفير قاعدة بيانات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية للمستحقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة الاقتصادية توزع مواد إيوائية وغذائية لـ1000 أسرة متضررة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.