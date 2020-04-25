شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد: أجنحة داخل الشرعية تقف خلف مشاكل الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، إن أجنحة داخل الشرعية تقف خلف مشاكل الكهرباء في عدن.

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وكتب بن فريد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "صراع أجنحة الشرعية فيما بينها، جناح رئيس الوزراء والمجموعة الأخرى المعروفة التي تفتعل مشاكل كثيرة داخل عدن وعلى رأسها مؤسسة الكهرباء الحيوية كما هو واضح من الفيديو “.

وأضاف:” نتذكر عبثهم قبل أكثر من سنة بالصرف الصحي في المدينة بأفعال شيطانية والآن الأمر يتكرر مرة أخرى مع مؤسسة الكهرباء.”