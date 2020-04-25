استقالة مدير عام مديرية التواهي بعدن نتيجة تردي الخدمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

استقال مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، نتيجة تردي الخدمات للمواطنين.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن "استقالة مأمور مديرية التواهي تأتي لتردي الخدمات العامة في عدن بسبب سوء الحكومة، كما ذكر في نص استقالته".

وذكر في استقالته أنها بسبب تردي الخدمات العامة في عدن بسبب سوء تصرف الحكومة، واستخدام عصا الخدمات لتعذيب الناس في عدن لتحقيق أهداف سياسية .