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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة مدير عام مديرية التواهي بعدن نتيجة تردي الخدمات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
استقال مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، نتيجة تردي الخدمات للمواطنين.
ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن "استقالة مأمور مديرية التواهي تأتي لتردي الخدمات العامة في عدن بسبب سوء الحكومة، كما ذكر في نص استقالته".
وذكر في استقالته أنها بسبب تردي الخدمات العامة في عدن بسبب سوء تصرف الحكومة، واستخدام عصا الخدمات لتعذيب الناس في عدن لتحقيق أهداف سياسية .
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