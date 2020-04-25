تدشين مشروع استجابة المأوى للنازحين بمديرية العبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 دشنت منظمة CSSW YEMEN مشروع استجابة المأوى للنازحين الأشد ضعفاً والمجتمعات المضيفة بمديرية العبر محافظة حضرموت بتمويل من منظمة اوتشا.

Advertisements ويهدف المشروع إلى تقديم أهم الاحتياجات في مجال المأوى للنازحين والمتضررين من الأحداث، عبر تقديم مساعدات طارئة تتضمن الخدمات الأساسية المتعلقة بالمأوى والمواد غير الغذائية. الجدير ذكره أن فريق العمل بالمشروع انتهى في الفترة الماضية من مرحلة المسح الميداني للأسر المستهدفة من المشروع، الذي جرى فيه التدقيق على بيانات الأسر والتأكد من مطابقتها لجميع المعايير الخاصة بالاستهداف.

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