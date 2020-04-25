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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير دولة الكويت يباغت الجميع ويصدر توجيهات اميرية بمنح الجنسية الكويتية للمقيمين اليمنيين في الكويت او اي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ( فيديو مؤثر )

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