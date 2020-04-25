شكرا لمتابعة خبر عن يحدث لأول مرة في تاريخ امريكا كلها..ترامب يصعق الشعب الامريكي ويطلق زوجته الحسناء ميلانيا..لن يخطر على بالك ابدا السبب الذي جعل ترامب يطلق زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث لأول مرة في تاريخ امريكا كلها..ترامب يصعق الشعب الامريكي ويطلق زوجته الحسناء ميلانيا..لن يخطر على بالك ابدا السبب الذي جعل ترامب يطلق زوجته

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