اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يقصفون أحباء حيس جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يقصفون أحباء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الحوثيون يقصفون أحباء حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.

 

مصدر محلي في حيس، ذكر ان المليشيات اطلقت نيران اسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، بشكل مكثف ومتواصل مستهدفة الأحياء السكنية خلال ساعات النهار.

Advertisements

 

 وأردف المصدر، أن بقايا جيوب المليشيات استهدفت بالأسلحة القناصة مزارع المواطنين في المديرية، وخلفت حالة من الذعر في صفوف المزارعين الذين اضطروا لترك مزارعهم والهرب للنجاة بأرواحهم.

 

 يشار إلى أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي اعلنت عنها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2018 ، وسجلت آلاف الخروقات والانتهاكات الحوثية في ظل تجاهل للمجتمع الدولي تجاه تصعيد المليشيات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون أحباء حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا