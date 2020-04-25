شاهد.. وصول قافلة حضرموت الإغاثية لمتضرري السيول الأخيرة التي ضربت عدن مؤخراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت يوم مساء أمس الجمعة، الأول من شهر رمضان الكريم للعام ١٤٤٠ هـ، العاصمة المؤقتة عدن؛ القافلة الإغاثية المقدمة من محافظة حضرموت، لمتضرري السيول الأخيرة، التي ضربت عدن، الأسبوع الماضي، وخلفت أضرار بشرية ومادية كبيرة، ودمرت البنى التحتية للمدينة.



القافلة التي أعلن عنها محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ جاءت للتخفيف عن أهالي عدن المتضررين جراء المنخفض الجوي، والسيول الجارفة.

حيث تجلت المواقف الإنسانية والوطنية لقيادة محافظة حضرموت من خلال الإعلان عن تسير القافلة و تجهيزها في مدة لا تتجاوز اليومين، بمشاركة رجال الأعمال الحضارم، والمواطنين، وقيادتي السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الشباب، فهمي عوض باضاوي -الذي رافق القافلة- قال أن تسيير هذه القافلة لأهالي عدن المتضررين من المنخفض الجوي يأتي في المقام الأول تثبيتاً لضرب أروع معاني الأمثلة الصادقة والنبيلة والكريمة والسخية التي عرفت بها حضرموت وأهلها في مثل هذه المواقف الأخوية.

كما أكد "باضاوي" أنه هذه المواقف الإنسانية؛ دائماً ما تتبناها حضرموت، وقائدها "البحسني" لأن تكون حضرموت هي السباقة في المساعدة والسند للمحافظات المنكوبة.

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وعقب عملية إستلام القافلة من قبل إدارة الجمعية الخيرية الحضرمية بعدن؛ نقلت قيادة الجمعية خالص تحياتها لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بالمحافظ "البحسني"، مشيدة بالأدوار الفاعلة له ولحضرموت عموماّ.

كما وعبرت الجمعية عن صدق مشاعر الأخوة، التي تظهر في مثل هذه المواقف الإنسانية، التي عرفت مواطني كل المحافظات والعالم عن صدق وإخلاص الإنسان في حضرموت، وحبه ومؤازرته لأخيه في عدن وقت الشدائد والمحن، مؤكدين أن الدعم سيصل إلى كافة أبناء عدن المستحقين.

حضر استلام القافلة من الجمعية الحضرمية أمين عام الجمعية الخيرية الحضرمية، أحمد شيخ باعباد، و عضو مجلس الإدارة عمر أحمد جبران، ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش بالجمعية أحمد ابوبكر العماري.

كما كان برفقة القافلة العميد ركن عمر البكري رئيس العمليات المشتركة بمحافظة حضرموت، والناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ملازم هشام الجابري.